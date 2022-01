Highlights Berrettini-Nadal 3-6, 2-6, 6-3, 3-6: semifinale Australian Open 2022 (VIDEO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gli Highlights completi della sfida tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal, valevole come semifinale degli Australian Open 2022. L’azzurro, dopo aver sconfitto Gael Monfils ai quarti di finale, ha sfidato l’opponente spagnolo nel contesto del penultimo atto dello Slam aussie; sfida suggestiva ed emozionante, con l’iberico arrivato sino al traguardo delle semifinali dopo aver superato faticosamente Denis Shapovalov. Netto successo di Nadal per 6-3, 6-2, 3-6, 6-3; match senza storia per due set, poi riaperto con orgoglio dall’azzurro, ma richiuso repentinamente dall’ottima gestione tattica del mai domo maiorchino. Di seguito il VIDEO integrale dei migliori momenti che hanno caratterizzato il confronto tra Berrettini e ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Glicompleti della sfida tra Matteoe Rafael, valevole comedegli. L’azzurro, dopo aver sconfitto Gael Monfils ai quarti di finale, ha sfidato l’opponente spagnolo nel contesto del penultimo atto dello Slam aussie; sfida suggestiva ed emozionante, con l’iberico arrivato sino al traguardo delle semifinali dopo aver superato faticosamente Denis Shapovalov. Netto successo diper 6-3, 6-2, 3-6, 6-3; match senza storia per due set, poi riaperto con orgoglio dall’azzurro, ma richiuso repentinamente dall’ottima gestione tattica del mai domo maiorchino. Di seguito ilintegrale dei migliori momenti che hanno caratterizzato il confronto trae ...

