Goldman Sachs rassicura: “Inter ha liquidità per 2 anni” (Di venerdì 28 gennaio 2022) rassicurazioni sull’Inter da parte di Goldman Sachs I problemi economici dell’Inter avuti lo scorso anno stanno via via lasciando spazio a una nuova, positiva, stabilità. A certificare lo stato di salute dei conti del club nerazzurri sono i vertici di Goldman Sachcs che hanno operato nell’operazione del bond da 415 milioni di euro emesso dal club nerazzurro. “Come spiegato così dal dirigente di Goldman Sachs, i circa 264 milioni di euro di liquidità in cassa potranno essere utilizzati per coprire ogni fabbisogno nelle prossime due stagioni. Dei 264 milioni di cui sopra, 133 milioni erano già nelle casse dell’Inter al 31 dicembre 2021, mentre i restanti 131,6 milioni sono invece riferiti alla ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022)zioni sull’da parte diI problemi economici dell’avuti lo scorso anno stanno via via lasciando spazio a una nuova, positiva, stabilità. A certificare lo stato di salute dei conti del club nerazzurri sono i vertici diSachcs che hanno operato nell’operazione del bond da 415 milioni di euro emesso dal club nerazzurro. “Come spiegato così dal dirigente di, i circa 264 milioni di euro diin cassa potranno essere utilizzati per coprire ogni fabbisogno nelle prossime due stagioni. Dei 264 milioni di cui sopra, 133 milioni erano già nelle casse dell’al 31 dicembre 2021, mentre i restanti 131,6 milioni sono invece riferiti alla ...

Advertising

AndreaVallascas : Mister Goldman Sachs non può essere il Presidente della Repubblica italiana. Il nostro popolo non ha bisogno di un… - lawlewlown : RT @RPozzolli: Quindi Goldman Sachs valuta positivamente il bond emesso, bene, detto e ridetto… Next stop: ricavi su (come in pre-pandemia… - maxthegrugn1 : @AdolfoCrotti @CalcioFinanza @BuzuLuke Cosa ne sa Goldman Sachs? - TheGreatOne1986 : RT @CalcioFinanza: Inter, Goldman Sachs vede rosa dopo aver strutturato il bond: per il club nerazzurro liquidità sufficiente per i prossim… - LenaSaverio : @GraziaLombardi3 @CalcioFinanza In questo caso Goldman Sachs ha accettato di essere advisor dell’operazione di emis… -