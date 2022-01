GF Vip, Alex Belli e Delia Duran: parla Stella, la loro amante (Di venerdì 28 gennaio 2022) Anche fuori dal reality, Alex Belli è protagonista delle dinamiche in corso al Gf vip, come il triangolo che forma con le gieffine Soleil Sorge e Delia Duran e di cui ora parla anche Stella. Si tratta dell’amica intima, che al reality Alex ha spesso e volentieri paragonato a Soleil, per meglio descrivere l’intimità che lo vincolava all’ex coinquilina nella Casa in parallelo alla promessa di nozze che lo legava a Delia. In un intervento pubblico, Stella ammette di condividere da tempo un “amore libero” con Alex, anche in complicità con Delia, lasciando intendere che Belli sia aperto alla poligamia e con la complicità della Duran. ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Anche fuori dal reality,è protagonista delle dinamiche in corso al Gf vip, come il triangolo che forma con le gieffine Soleil Sorge ee di cui oraanche. Si tratta dell’amica intima, che al realityha spesso e volentieri paragonato a Soleil, per meglio descrivere l’intimità che lo vincolava all’ex coinquilina nella Casa in parallelo alla promessa di nozze che lo legava a. In un intervento pubblico,ammette di condividere da tempo un “amore libero” con, anche in complicità con, lasciando intendere chesia aperto alla poligamia e con la complicità della. ...

zazoomblog : Gf Vip Barù bacia la mano di Soleil: dopo Alex Belli alchimie artistiche anche con lui? - #bacia #Soleil: #Belli… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Lulù Selassié sbotta: “Non ce la faccio più, vorrei sbattermi qualcosa in testa”. La sfuriata… - infoitcultura : Delia parla di Alex: “Lui sta rischiando di perdere tutto” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - zazoomblog : GF Vip Soleil manda un messaggio ad Alex: la risposta dell’attore non lascia dubbi - #Soleil #manda #messaggio… - infoitcultura : GF Vip 6, Lulù stanca del trio Soleil-Alex-Delia: 'Chiudiamoci in camera' -