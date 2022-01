Gf Vip 6, Giacomo Urtis rivela quale Vippone avrebbe potuto cedere al suo corteggiamento (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giacomo Urtis, ex concorrente del Gf Vip 6, è stato ospite dell’ultima puntata di CasaChi, pubblicata sul profilo Instagram di ChiMagazine . Ed ecco cosa ha risposto, l’ormai ex gieffino, alla prima domanda di Azzurra Della Penna : “Giacomo, in casa ti è stato chiesto se volevi lasciare la coppia con Valeria Marini. Alla luce della recente uscita, lasceresti o resteresti in coppia con Valeria?” Forse alla luce di quello che poi è successo, mi dividerei sicuramente. Penso che avendo due caratteri diversi, essendo troppo diversi, all’interno della casa mi ha un po’ penalizzato il fatto di essere in coppia con lei. Lei è molto buona, carina però ha un carattere che tendeva a litigare e fare pace però nel frattempo la nominavano e quindi di riflesso toccava la nomination a me. In più c’erano anche le mie nomination quindi si sommavano e ... Leggi su isaechia (Di venerdì 28 gennaio 2022), ex concorrente del Gf Vip 6, è stato ospite dell’ultima puntata di CasaChi, pubblicata sul profilo Instagram di ChiMagazine . Ed ecco cosa ha risposto, l’ormai ex gieffino, alla prima domanda di Azzurra Della Penna : “, in casa ti è stato chiesto se volevi lasciare la coppia con Valeria Marini. Alla luce della recente uscita, lasceresti o resteresti in coppia con Valeria?” Forse alla luce di quello che poi è successo, mi dividerei sicuramente. Penso che avendo due caratteri diversi, essendo troppo diversi, all’interno della casa mi ha un po’ penalizzato il fatto di essere in coppia con lei. Lei è molto buona, carina però ha un carattere che tendeva a litigare e fare pace però nel frattempo la nominavano e quindi di riflesso toccava la nomination a me. In più c’erano anche le mie nomination quindi si sommavano e ...

