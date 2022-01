Gemma Galgani demolita da Giorgio Manetti: “Nessuno le crede più” (Di venerdì 28 gennaio 2022) La bella Gemma Galgani, dama del trono over demolita da Giorgio Manetti: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle protagoniste indiscusse del trono over del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne e la sognatrice per eccellenza, la splendida Gemma Galgani. La donna, conosciuta ormai per essere alla ricerca dell’amore vero all’interno del programma ha incantato tutti per la nuova trasformazione e il suo nuovo look in quanto ha rivelato di essere ricorsa a ritocchini estetici per mantenere la sua bellezza nel tempo. C’è qualcuno, però, che non la stima tanto e l’antipatia pare sia reciproca, si tratta dell’opinionista Tina Cipollari che l’ha soprannominata La mummia. Le loro gag rimangono nello scenario collettivo dello spettacolo. ... Leggi su topicnews (Di venerdì 28 gennaio 2022) La bella, dama del trono overda: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle protagoniste indiscusse del trono over del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne e la sognatrice per eccellenza, la splendida. La donna, conosciuta ormai per essere alla ricerca dell’amore vero all’interno del programma ha incantato tutti per la nuova trasformazione e il suo nuovo look in quanto ha rivelato di essere ricorsa a ritocchini estetici per mantenere la sua bellezza nel tempo. C’è qualcuno, però, che non la stima tanto e l’antipatia pare sia reciproca, si tratta dell’opinionista Tina Cipollari che l’ha soprannominata La mummia. Le loro gag rimangono nello scenario collettivo dello spettacolo. ...

