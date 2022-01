Follia in casa: accoltellata alla testa dal marito, Renata salvata dal figlio di 10 anni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Accoltella la moglie poi fugge in auto. Come riporta il Gazzettino è successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 27, in una abitazione in via Arta Terme a Noale, in provincia di Venezia, in Veneto. La donna è stata salvata dal figlio di dieci anni, che dopo l’aggressione ha chiamato i soccorsi. Protagonisti un insegnante di chimica delle scuole superiori di Camposampiero, Rosario Magliarisi, e la moglie Renata Vedovato, una famiglia dipinta tranquilla e normale da chi li conosce. Ma ieri qualcosa è scattato nell’uomo e una banale lite si è trasformata in tragedia. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, infatti, dalla donna non c’è mai stata una segnalazione o denuncia alle forze dell’ordine. Dopo l’aggressione l’uomo è fuggito dalla sua abitazione e ha fatto perdere le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Accoltella la moglie poi fugge in auto. Come riporta il Gazzettino è successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 27, in una abitazione in via Arta Terme a Noale, in provincia di Venezia, in Veneto. La donna è statadaldi dieci, che dopo l’aggressione ha chiamato i soccorsi. Protagonisti un insegnante di chimica delle scuole superiori di Camposampiero, Rosario Magliarisi, e la moglieVedovato, una famiglia dipinta tranquilla e normale da chi li conosce. Ma ieri qualcosa è scattato nell’uomo e una banale lite si è trasformata in tragedia. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, infatti, ddonna non c’è mai stata una segnalazione o denuncia alle forze dell’ordine. Dopo l’aggressione l’uomo è fuggito dsua abitazione e ha fatto perdere le ...

