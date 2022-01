False mail su scadenza Green pass Il ministero della Salute chiarisce | ' È una truffa'

(Di sabato 29 gennaio 2022) "Se hai ricevuto un'econ oggetto "Attenzione: Certificazione verde Covid - 19 sospesa", inviata da ".pro.it", NON proviene dal, ma si tratta di un ...

"Stanno circolando emailda un mittente che si finge il Ministero della Salute". E' l'incipit di un messaggio che lo stesso Ministero ha pubblicato sui propri canali social ufficiali, con tanto di esempio fotografico, ..."Non siamo noi, sono tentativi di phishing" ''Stanno circolando e -da un mittente che si finge il Ministero della Salute". Lo segnala il ministero della Salute in un post su Facebook. "Se hai ricevuto un'email con oggetto ' Attenzione: Certificazione verde ..."Stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute". E' l'incipit di un messaggio che lo stesso Ministero ha pubblicato sui ...Il Ministero della Salute ha messo in guardia i cittadini contro l’ultimo tentativo di truffa online: circolano false mail su scadenza Green ...