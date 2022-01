Elezione presidente della Repubblica, i risultati della sesta votazione: ancora un nulla di fatto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tanta incertezza per la sesta votazione nell’ambito dell’Elezione del nuovo presidente della Repubblica, che resterà in carica fino al 2029. Alle ore 17 i grandi elettori di nuovo riuniti, per la seconda volta oggi, per il voto alla Camera. Naufragata al mattino la Casellati e sconfitto dunque il centrodestra, si cerca un accordo ma c’è poco tempo oggi, dunque ancora un nulla di fatto in vista di domani in cui si potrebbe forse sbloccare tutto. Andiamo comunque nel dettaglio a scoprire quali siano stati i nomi e i voti, ecco di seguito allora i risultati della sesta votazione di oggi, venerdì 28 gennaio. A breve i ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tanta incertezza per lanell’ambito dell’del nuovo, che resterà in carica fino al 2029. Alle ore 17 i grandi elettori di nuovo riuniti, per la seconda volta oggi, per il voto alla Camera. Naufragata al mattino la Casellati e sconfitto dunque il centrodestra, si cerca un accordo ma c’è poco tempo oggi, dunqueundiin vista di domani in cui si potrebbe forse sbloccare tutto. Andiamo comunque nel dettaglio a scoprire quali siano stati i nomi e i voti, ecco di seguito allora idi oggi, venerdì 28 gennaio. A breve i ...

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - TeresaBellanova : La seconda carica dello Stato non doveva prestarsi a questo. Dimostra ancora una volta di essere una candidata di r… - lucaisnardi : RT @MinistroEconom1: Draghi ha già promesso che in caso di sua elezione a Presidente della Repubblica saranno celebrati maestosi festeggiam… - Fata_Turch : RT @stefano_b_l: Lo spettacolo di oggi è stato sconcertante, invitiamo il Parlamento a trovare quanto prima un accordo per l’elezione del t… -