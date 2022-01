Duecentomila ore: testo e significato del brano di Ana Mena (Di venerdì 28 gennaio 2022) Manca sempre meno all’inizio del più importante festival musicale italiano: stiamo ovviamente parlando del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 1 al 5 Febbraio. Tra i diversi big in gara, spicca in modo particolare il nome di Ana Mena, la cantante spagnola che si esibirà sul palco dell’Ariston con il brano “Duecentomilano ore“, scritto per lei da Federica Abbate, Zef (che ha curato anche la produzione del brano) e Rocco Hunt. In diverse occasioni, Ana Mena non ha mancato di spiegare il profondo legame che la lega all’Italia, dichiarando molte volte che onore per lei rappresenti il potersi esibire al Festival di Sanremo: “Il Festival di Sanremo lo guardo da sempre, e per diverso tempo ho provato a parteciparvi (…) E’ stato mio padre a trasmettermi l’amore per la musica italiana, facendomi ... Leggi su zon (Di venerdì 28 gennaio 2022) Manca sempre meno all’inizio del più importante festival musicale italiano: stiamo ovviamente parlando del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 1 al 5 Febbraio. Tra i diversi big in gara, spicca in modo particolare il nome di Ana, la cantante spagnola che si esibirà sul palco dell’Ariston con ilno ore“, scritto per lei da Federica Abbate, Zef (che ha curato anche la produzione del) e Rocco Hunt. In diverse occasioni, Ananon ha mancato di spiegare il profondo legame che la lega all’Italia, dichiarando molte volte che onore per lei rappresenti il potersi esibire al Festival di Sanremo: “Il Festival di Sanremo lo guardo da sempre, e per diverso tempo ho provato a parteciparvi (…) E’ stato mio padre a trasmettermi l’amore per la musica italiana, facendomi ...

Advertising

AnaMenaMusic : “DUECENTOMILA ORE” il mio brano in gara al festival di Sanremo 2022 è quasi pronto! PRESAVE QUI… - BallestrazziE : RT @thesoundcheckit: È visibilmente emozionata, @AnaMenaMusic alla sua prima conferenza stampa con la stampa italiana per presentare “Duece… - zazoomblog : Ana Mena in gara a Sanremo col brano “Duecentomila Ore” - #Sanremo #brano #“Duecentomila - zazoomblog : Ana Mena in gara a Sanremo col brano “Duecentomila Ore” - #Sanremo #brano #“Duecentomila - AnaMenaPage : RT @thesoundcheckit: È visibilmente emozionata, @AnaMenaMusic alla sua prima conferenza stampa con la stampa italiana per presentare “Duece… -