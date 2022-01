Due anni scellerati e siamo dipendenti. Dal regime e da noi stessi (Di venerdì 28 gennaio 2022) La strategia sanitaria del governo, anzi del regime, è scellerata al limite del criminale e i suoi effetti si dilatano come cerchi di un lago velenoso. Due anni di privazioni, di prepotenze, di comportamenti contro natura, di restrizioni fanatiche, di proibizioni paranoiche hanno finito e non poteva essere diversamente per contagiare tutti se non di virus di depressione. E la depressione si manifesta in modi cangianti, insinuanti. Dapprima una stanchezza, un senso di sfiducia, di impotenza che si traduce in sonno agitato, quindi in notti in bianco, o scandite da incubi; a seguire, la perdita del senso di sé, il vittimismo o l’aggressività, i comportamenti asociali, la spirale delle monomanie, la casa che da rifugio diventa prigione e infine tana, luogo di rassegnazione, di separazione dal mondo. Con il che non resta che sfogarsi sulle trappole moderne, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) La strategia sanitaria del governo, anzi del, è scellerata al limite del criminale e i suoi effetti si dilatano come cerchi di un lago velenoso. Duedi privazioni, di prepotenze, di comportamenti contro natura, di restrizioni fanatiche, di proibizioni paranoiche hanno finito e non poteva essere diversamente per contagiare tutti se non di virus di depressione. E la depressione si manifesta in modi cangianti, insinuanti. Dapprima una stanchezza, un senso di sfiducia, di impotenza che si traduce in sonno agitato, quindi in notti in bianco, o scandite da incubi; a seguire, la perdita del senso di sé, il vittimismo o l’aggressività, i comportamenti asociali, la spirale delle monomanie, la casa che da rifugio diventa prigione e infine tana, luogo di rassegnazione, di separazione dal mondo. Con il che non resta che sfogarsi sulle trappole moderne, ...

Advertising

riccardo_fra : Due quindicenni hanno aggredito e insultato un ragazzino di undici anni: Ebreo di m... devi morire nel forno. Un ep… - Tg3web : La storia del colonnello dei carabinieri Massimo Tosti, che riuscì a salvare dalla deportazione 4000 ebrei. Ma non… - FiorinoLuca : Grazie Matteo per le emozioni di queste due settimane. Penso a chi arriva ora a vedere il tennis e non ha la minim… - DriverMattia198 : RT @AuroraLittleSun: La Verità: “A medici e infermieri guariti è proibito tornare al lavoro” In due anni avete modificato secoli di medic… - Incantesimo : RT @silviaballestra: Basta menare i ragazzi! Stato vergognoso, capace solo di picchiare gli studenti dopo averli tenuti due anni in casa e… -