Dal rientro in classe con il Super Green pass ai test gratuiti: ecco le nuove regole sulla scuola (Di venerdì 28 gennaio 2022) Come anticipato nelle scorse ore dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, cambiano le regole per il ritorno in classe degli studenti vaccinati. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo decreto contenente misure urgenti relative all’emergenza Covid, che include novità anche sul fronte della scuola. Nel nuovo decreto, è previsto che gli studenti guariti o vaccinati delle scuole secondarie seguano le lezioni in presenza anche se in classe si dovessero registrare più di due casi positivi. Ma non solo. In caso di contagio, con il nuovo decreto, gli studenti in regime di autosorveglianza e in possesso del Super Green pass potranno rientrare in classe senza mostrare il certificato medico che attesti la negatività al tampone. ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Come anticipato nelle scorse ore dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, cambiano leper il ritorno indegli studenti vaccinati. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo decreto contenente misure urgenti relative all’emergenza Covid, che include novità anche sul fronte della. Nel nuovo decreto, è previsto che gli studenti guariti o vaccinati delle scuole secondarie seguano le lezioni in presenza anche se insi dovessero registrare più di due casi positivi. Ma non solo. In caso di contagio, con il nuovo decreto, gli studenti in regime di autosorveglianza e in possesso delpotranno rientrare insenza mostrare il certificato medico che ati la negatività al tampone. ...

