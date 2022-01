Chi è Luca Salatino di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ecco tutto quello che sappiamo su Luca Salatino, prima corteggiatore poi tronista di Uomini e Donne dal 2021: età, altezza, Instagram e dove lavora. Chi è Luca Salatino Nome e Cognome: Luca SalatinoData di nascita: febbraio 1992Luogo di Nascita: RomaEtà: 29 anniAltezza: 1 metro e 80 centimetriPeso: 75 kgSegno zodiacale: AcquarioProfessione: chef e pugileFamiglia: è figlio unicoTatuaggi: nessun tatuaggio visibileProfilo Instagram: @Luca Salatino Luca Salatino età, altezza L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ecco tutto quello che sappiamo su, prima corteggiatore poi tronista didal 2021: età, altezza,e dove lavora. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: febbraio 1992Luogo di Nascita: RomaEtà: 29 anniAltezza: 1 metro e 80 centimetriPeso: 75 kgSegno zodiacale: AcquarioProfessione: chef e pugileFamiglia: è figlio unicoTatuaggi: nessun tatuaggio visibileProfilo: @età, altezza L'articolo proviene da Novella 2000.

