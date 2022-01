Calciomercato Sampdoria, tutti i nomi nella lista di Faggiano: giorni infuocati (Di venerdì 28 gennaio 2022) Saranno giorni infuocati per la Sampdoria sul mercato e per Faggiano: i nomi nella lista sono tanti in entrata e uscita Il mercato della Sampdoria sarà infuocato in questi ultimi giorni. Faggiano è al lavoro per delineare uscite ed entrate. I nomi sulla lista sono tanti. In arrivo Sensi dall’Inter, si sta lavorando agli ultimi dettagli. Per l’attacco spunta l’idea Lasagna, trattativa con il Verona con cui ci si potrebbe giocare anche la carte riscatto Caprari. Possibile il ritorno di De Luca dal Perugia. Verre in uscita verso Empoli, il diesse blucerchiato attende di capire il futuro di Diawara. In entrata piace anche Nsame dello Young Boys. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sarannoper lasul mercato e per: isono tanti in entrata e uscita Il mercato dellasarà infuocato in questi ultimiè al lavoro per delineare uscite ed entrate. Isullasono tanti. In arrivo Sensi dall’Inter, si sta lavorando agli ultimi dettagli. Per l’attacco spunta l’idea Lasagna, trattativa con il Verona con cui ci si potrebbe giocare anche la carte riscatto Caprari. Possibile il ritorno di De Luca dal Perugia. Verre in uscita verso Empoli, il diesse blucerchiato attende di capire il futuro di Diawara. In entrata piace anche Nsame dello Young Boys. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sampdoria, offerta per Nsame Commenta per primo La Sampdoria ha scelto il possibile attaccante per completare un reparto attualmente sterile. Secondo la dirigenza blucerchiata, il nome giusto potrebbe essere quello di Jean - Pierre Nsame , centravanti ...

Calciomercato Sampdoria, Diawara deve scegliere: la Roma collabora Samp News 24 Sampdoria, nelle prossime ore nuova offerta per Nsamé I blucerchiati sono pronti a modificare l'offerta fatta ieri allo Young Boys La Sampdoria è sempre più sulle tracce di Jean-Pierre Nsamé, attaccante camerunese dello Young Boys che è seguito anche da ...

Calciomercato Sampdoria, il Cagliari su Askildsen. Le ultime La Sampdoria sta pensando alla cessione di Kristoffer Askildsen: il norvegese piace al Cagliari, che ci sta provando in questi ultimi giorni di calciomercato ...

