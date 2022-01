Bambini non vaccinati, pugno duro della Cassazione contro i genitori: commettono un reato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sui Bambini non vaccinati arriva una sentenza importante della Cassazione dal punto di vista penale. Il genitore che porta il figlio a scuola senza che abbia fatto i vaccini obbligatori commette infatti un reato. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 2885, aprendo nuovi scenari anche in futuro, nel caso di vaccino anti-Covid obbligatorio per l’iscrizione a scuola nel prossimo anno scolastico. Per la suprema Corte è infatti penalmente rilevante il mancato rispetto del provvedimento che impone, in assenza di certificazione, la sospensione dalla frequenza scolastica, non il non aver vaccinato il minore. Con la sentenza 2885 Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico ministero contro il proscioglimento, pronunciato dal Gip, perché il fatto non è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Suinonarriva una sentenza importantedal punto di vista penale. Il genitore che porta il figlio a scuola senza che abbia fatto i vaccini obbligatori commette infatti un. Lo ha stabilito lacon la sentenza 2885, aprendo nuovi scenari anche in futuro, nel caso di vaccino anti-Covid obbligatorio per l’iscrizione a scuola nel prossimo anno scolastico. Per la suprema Corte è infatti penalmente rilevante il mancato rispetto del provvedimento che impone, in assenza di certificazione, la sospensione dalla frequenza scolastica, non il non aver vaccinato il minore. Con la sentenza 2885ha accolto il ricorso del Pubblico ministeroil proscioglimento, pronunciato dal Gip, perché il fatto non è ...

Advertising

robertosaviano : Questo frame non è mai scomparso dalla mia mente. I bambini che mostrano il marchio del tatuaggio. Lo fanno con dil… - riotta : Nel #GiornodellaMemoria @Twitter si rifiuta di cancellare account antisemiti e razzisti. Non ci stupiamo poi se agg… - IsraelinItaly : Erano madri e padri. Erano bambini con tutta la vita davanti. Erano dei nonni amorevoli. Oggi e ogni giorno ricordi… - Vvvvvaleria : @Pippi74723463 I bambini non hanno i brufoli, le verranno in adolescenza ?? - Suave8910 : RT @flayawa: La scienza è quel Lievatano che in Italia consiglia caldamente di vaccinare i bambini perché il Covid potrebbe ucciderli… Men… -