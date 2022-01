Australian Open: sfuma il sogno Berrettini, Nadal in finale. Troverà Medvedev (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rafa Nadal in finale agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Lo spagnolo, sesta testa di serie, mette fine allo splendido torneo disputato da ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rafainagli, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Lo spagnolo, sesta testa di serie, mette fine allo splendido torneo disputato da ...

Advertising

Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - Coninews : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… - CB_Ignoranza : Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Aus… - Ubitennis : [VIDEO] Australian Open, il direttore Scanagatta: 'Berrettini e Nadal più vicini di quanto visto nei primi due set' - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: MEDVEDEV RAGGIUNGE NADAL! ?? Il russo batte Tsitsipas in 4 set e conquista la finale degli Australian Open per il 2° anno… -