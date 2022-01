Australian Open 2022, Nadal: “Essere in finale significa molto, Matteo ha un grande futuro” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rafa Nadal è il primo finalista degli Australian Open 2022. Il fuoriclasse spagnolo ha superato in quattro set Matteo Berrettini, tornando in finale a Melbourne dopo tre anni. Intervistato in campo a fine match, queste le sue parole: “Non giocavo così bene come nei primi due set da tempo. Sono consapevole di quanto pericoloso possa Essere Matteo, ha giocato colpi eccezionali. Bisogna soffrire e lottare, è l’unico modo per Essere qui oggi. significa davvero tanto Essere in finale“. Lo spagnolo ha poi elogiato Berrettini: “E’ un bravo ragazzo ed un giocatore con un grande carisma che migliora di anno in anno. Ha uno splendido futuro davanti a sé“. LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rafaè il primo finalista degli. Il fuoriclasse spagnolo ha superato in quattro setBerrettini, tornando ina Melbourne dopo tre anni. Intervistato in campo a fine match, queste le sue parole: “Non giocavo così bene come nei primi due set da tempo. Sono consapevole di quanto pericoloso possa, ha giocato colpi eccezionali. Bisogna soffrire e lottare, è l’unico modo perqui oggi.davvero tantoin“. Lo spagnolo ha poi elogiato Berrettini: “E’ un bravo ragazzo ed un giocatore con uncarisma che migliora di anno in anno. Ha uno splendidodavanti a sé“. LA ...

