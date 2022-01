Adesso il centrodestra litiga sulla “paternità” dei franchi tiratori di Casellati (Di venerdì 28 gennaio 2022) Volevano mettere alle strette il centrosinistra. Volevano provocare una frattura tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Volevano provare a mostrare i muscoli per dimostrare di avere i numeri per quell’auto-sufficienza in grado di convincere anche gli altri partiti a convergere sul loro nome. Ma ora il centrodestra deve fare i conti con i dissidi interni che sono deflagrati dopo l’esito del quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Perché dal primo voto di oggi è emerso un fatto: nella coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ci sono stati almeno una sessantina di franchi tiratori che hanno bocciato Elisabetta Casellati. franchi tiratori Casellati, i partiti di centrodestra si accusano a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Volevano mettere alle strette il centrosinistra. Volevano provocare una frattura tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Volevano provare a mostrare i muscoli per dimostrare di avere i numeri per quell’auto-sufficienza in grado di convincere anche gli altri partiti a convergere sul loro nome. Ma ora ildeve fare i conti con i dissidi interni che sono deflagrati dopo l’esito del quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Perché dal primo voto di oggi è emerso un fatto: nella coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ci sono stati almeno una sessantina diche hanno bocciato Elisabetta, i partiti disi accusano a ...

