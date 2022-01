Warzone 2 è realtà, il battle royale di Activision/Blizzard avrà un vero e proprio sequel, ecco quando (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ periodo di grandi cambiamenti nel settore videoludico già noto per la sua repentina evoluzione. Tra le varie notizie, su tutte emerge l’acquisto di Microsoft che ha inserito Activision/Blizzard nel suo roster di grandi sviluppatori, aggiudicandosi alcuni tra i più grandi franchise videoludici mai creati. Infatti, è da un po’ che si parla proprio del futuro di una delle più grandi saghe nel portafoglio della società di Santa Monica, stiamo parlando di Call of Duty e in particolar modo di Warzone. La creatura free to play sviluppata da Raven ha infatti vissuto momenti di forte popolarità e forse anche per questo, si è infranta contro polemiche e aspettative disattese di molti fan del battle royale, diventati meno numerosi con il passare del tempo. Le motivazioni sono da ricondurre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ periodo di grandi cambiamenti nel settore videoludico già noto per la sua repentina evoluzione. Tra le varie notizie, su tutte emerge l’acquisto di Microsoft che ha inseritonel suo roster di grandi sviluppatori, aggiudicandosi alcuni tra i più grandi franchise videoludici mai creati. Infatti, è da un po’ che si parladel futuro di una delle più grandi saghe nel portafoglio della società di Santa Monica, stiamo parlando di Call of Duty e in particolar modo di. La creatura free to play sviluppata da Raven ha infatti vissuto momenti di forte popolarità e forse anche per questo, si è infranta contro polemiche e aspettative disattese di molti fan del, diventati meno numerosi con il passare del tempo. Le motivazioni sono da ricondurre ...

Fiorellissimo : RT @carlofgu: Ora, chiudete gli occhi e al posto di Draghi metteteci Di Maio. No, non è un gioco di fantasia ma la realtà che potremmo aver… - carlofgu : Ora, chiudete gli occhi e al posto di Draghi metteteci Di Maio. No, non è un gioco di fantasia ma la realtà che pot… -