Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 11:30 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Viabilità DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO FINO A DOMANI 28 GENNAIO, LA LINEA TRAM 8 È SOSTITUITA DA BUS TRA CASALETTO E PIAZZA VENEZIA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. MODIFICHE ANCHE PER LA LINEA TRAM 3, CHE VIAGGIA SU BUS NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE – STAZIONE TRASTEVERE. INFINE, RICORDIAMO CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022)DEL 27 GENNAIOORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO FINO A DOMANI 28 GENNAIO, LA LINEA TRAM 8 È SOSTITUITA DA BUS TRA CASALETTO E PIAZZA VENEZIA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. MODIFICHE ANCHE PER LA LINEA TRAM 3, CHE VIAGGIA SU BUS NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE – STAZIONE TRASTEVERE. INFINE, RICORDIAMO CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla circonvallazione Gianicolense, tra viale dei Colli Portuensi e l'ospedale San Camillo-Forlanini - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale di Trastevere, tra piazza Flavio Biondo-Stazione Trastevere e largo Bernardino da Feltre - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a via Galla Placida, tra via di Portonaccio e via Tiburtina - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-01-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-01-2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 27 - 01 - 2022 ore 07:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico traffico di quanto sostenuto interamente sulla rete viaria cittadina ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 01 - 2022 ore 08:15 VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 08.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA TRE VEICOLI ALL'...

Viabilità Roma: strade chiuse e bus deviati nel weekend Radio Colonna LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazione sulladel traffico traffico di quanto sostenuto interamente sulla rete viaria cittadina ...DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 08.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA TRE VEICOLI ALL'...