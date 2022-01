Venezia | ufficiale il passaggio di Heymans allo Charleroi

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Daanè ufficialmente un giocatore dello. Il comunicatodelche certifica l’operazione Ilcede ufficialmente Daanai belgi dello. La nota del club veneto. COMUNICATO – «IlFC comunica di aver ceduto in prestito il centrocampista Daanal RoyalSporting Club, squadra militante nella Pro League, la massima divisione del campionato belga. L’accordo prevede un’opzione di rinnovo del prestito anche per la stagione 2022/2023, nonché quella rendere il trasferimento definitivo al termine della stessa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il ritardatario più longevo è il numero 13 sulla ruota di. È atteso poi l'8 sulla ruota di ...Il è fissata a 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettinodel ...Il Venezia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso nota la cessione del centrocampista Daan Heymans ai belgi dello Charleroi: "Il Venezia FC comunica di aver ceduto in prestito il centrocampist ...È ufficiale la partenza di Daan Heymans: il giocatore andrà in Belgio Daan Heymans ripartirà dal Belgio: si muove in uscita il mercato del Venezia, che attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato ...