Tom Saintfiet, l’Indiana Jones del calcio: col Gambia ai quarti della Coppa d’Africa dopo aver allenato negli angoli più pericolosi del mondo (Di giovedì 27 gennaio 2022) All’età di 48 anni, il belga Tom Saintfiet è già stato c.t. di otto nazionali e ha allenato in quindici paesi diversi, dalla Finlandia allo Yemen, dal Bangladesh alle Fær Øer fino al Gambia, dove attualmente lavora, godendosi uno spicchio di improvvisa notorietà per aver condotto gli Scorpioni, espressione del più piccolo stato del continente africano, ai quarti di finale della Coppa d’Africa. Sabato il Gambia affronterà i padroni di casa del Camerun con l’entusiasmo della debuttante, visto che mai prima dell’attuale edizione era riuscito a qualificarsi alla fase finale del torneo. Questa squadra che, prima dell’arrivo di Saintfiet nel 2018, aveva vinto una sola partita ufficiale in cinque anni, e mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) All’età di 48 anni, il belga Tomè già stato c.t. di otto nazionali e hain quindici paesi diversi, dalla Finlandia allo Yemen, dal Bangladesh alle Fær Øer fino al, dove attualmente lavora, godendosi uno spicchio di improvvisa notorietà percondotto gli Scorpioni, espressione del più piccolo stato del continente africano, aidi finale. Sabato ilaffronterà i padroni di casa del Camerun con l’entusiasmodebuttante, visto che mai prima dell’attuale edizione era riuscito a qualificarsi alla fase finale del torneo. Questa squadra che, prima dell’arrivo dinel 2018, aveva vinto una sola partita ufficiale in cinque anni, e mai ...

