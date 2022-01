Super Green Pass con durata illimitata, ecco la scelta del Governo (Di giovedì 27 gennaio 2022) , ma non poche sono le perplessità su questa scelta Non ancora è ufficiale, ma secondo quanto si legge su Tgcom24 pare che il Governo sia seriamente intenzionato a cambiare la durata del Super Green Pass. Per chi ha concluso il ciclo vaccinale anche con la dose booster, dunque, otterrà il Super Green Pass con durata illimitata. Questo provvedimento nasce da due fattori. Il primo è legato al fatto che in Italia la quarta dose di vaccino ancora non è stata approvata e probabilmente non servirà. Si spera in un vaccino adeguato a contrastare tutte le varianti. Il secondo è legato al fatto che per molti sta per scadere il termine ora previsto per il Super Green ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) , ma non poche sono le perplessità su questaNon ancora è ufficiale, ma secondo quanto si legge su Tgcom24 pare che ilsia seriamente intenzionato a cambiare ladel. Per chi ha concluso il ciclo vaccinale anche con la dose booster, dunque, otterrà ilcon. Questo provvedimento nasce da due fattori. Il primo è legato al fatto che in Italia la quarta dose di vaccino ancora non è stata approvata e probabilmente non servirà. Si spera in un vaccino adeguato a contrastare tutte le varianti. Il secondo è legato al fatto che per molti sta per scadere il termine ora previsto per il...

