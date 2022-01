Roma: violenta, picchia e perseguita l’ex, arrestato 57enne (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ha seguito e perseguitato l’ex compagna: è stato così arrestato un uomo di 57 anni. E’ quanto accaduto a Roma, precisamente in zona Salario. Sul 57enne pendeva una recente denuncia per molteplici atti persecutori che vanno dalla violenza privata a quella sessuale. L’uomo è stato rintracciato dalla polizia di stato nei pressi di un locale dove la donna si era rifugiata per seminarlo e dè stato perciò tratto in arresto dagli agenti della polizia di stato. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ha seguito etocompagna: è stato cosìun uomo di 57 anni. E’ quanto accaduto a, precisamente in zona Salario. Sulpendeva una recente denuncia per molteplici atti persecutori che vanno dalla violenza privata a quella sessuale. L’uomo è stato rintracciato dalla polizia di stato nei pressi di un locale dove la donna si era rifugiata per seminarlo e dè stato perciò tratto in arresto dagli agenti della polizia di stato. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

