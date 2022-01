Reddito di Cittadinanza | rischio per i fruitori | scadenze e cosa fare

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Da quanto fatto sapere recentemente, i beneficiari deldirischiano di perdere il sussidio.e qualisono da rispettare per non far accadere ciò?– Entro il 31 gennaio idel RdC devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica. In caso ciò non dovesse avvenire, i beneficiari non potranno L'articolo