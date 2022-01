Quirinale, via al quarto scrutinio | Il Centrodestra si astiene: "Disponibili a un nome di alto valore istituzionale" (Di giovedì 27 gennaio 2022) quarto scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato e da oggi il quorum scende a 505 voti. Tra i partiti regna ancora il caos, senza un nome sul quale convergere. Il Centrodestra si asterrà e si dice ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022)per l'elezione del Capo dello Stato e da oggi il quorum scende a 505 voti. Tra i partiti regna ancora il caos, senza unsul quale convergere. Ilsi asterrà e si dice ...

Advertising

PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - Open_gol : Al via la quarta votazione. Scheda bianca per M5s, Pd, Leu e Iv. Il centrodestra ha invece deciso di astenersi dal… - repubblica : RT @eziomauro: Bruciati tutti i nomi per il Quirinale, Salvini nell’angolo cerca una via d’uscita -