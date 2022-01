Quirinale | i partiti verso l' accordo finale | trattative nella notte E c?è l?ipotesi Casini

Advertising

ladyonorato : Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteran… - fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - Mimmo30273141 : RT @ladyonorato: Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteranno #Dra… - wilmascampini : RT @Fata_Turch: 'Il #quorum da oggi scende a 505. I #partiti sono nel caos, ma si vuole chiudere entro #venerdì.' Dovesse saltare il week… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale partiti

... ovvero 505 voti, per eleggere il prossimo inquilino del. Dopo che i risultati delle ... 09:20in riunione In vista del quarto scrutinio tutti isono in riunione per decidere ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche, Cassese: "L'enfasi sul Colle nasconde il vuoto dei: pensino di più ai ...E’ il giorno della verità sul Quirinale. Secondo diversi osservatori, compresi due protagonisti della trattativa come Enrico Letta e Matteo Renzi, prima di domani il Presidente della Repubblica non sa ...Sabino Cassese è stato tra i possibili candidati al Quirinale. Ecco cosa aveva detto a Fortune Italia sulla Presidenza della Repubblica ...