Quirinale: ecco gli ultimi aggiornamenti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continuano le votazioni per l'elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica italiana. Alle undici di questa mattina è iniziata ala compilazione della quarta scheda elettorale, la prima che richiede la maggioranza assoluta, con cui il quorum si abbassa a 505 voti. Nonostante la maggioranza assoluta non si preannuncia una soluzione per il Quirinale Nonostante la maggioranza assoluta, le indicazioni dei partiti per la quarta votazione portano a risultati pressoché uguali a quelli dei giorni scorsi. Il centrodestra ha infatti annunciato l'astensione dal voto, mentre il centrosinistra e il Movimento cinque stelle hanno optato per la scheda bianca. Si ripete quindi per la quarta volta la stessa trama, e non si arriva a una soluzione. Le proposte che si sono delineate durante gli incontri dei vari partiti non sembrano portare ad alcuna soluzione. Il leader ...

