Polonia, un'altra donna muore per la legge anti-aborto: portava in grembo due feti morti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Agnieszka T., 37 anni, è la donna morta in Polonia per la legge anti-aborto Un dramma agghiacciante. In Polonia una donna è morta perché le era stato negato l'aborto. Agnieszka T., 37 anni, incinta di due gemelli, è deceduta dopo aver portato in grembo un feto morto per circa una settimana. La donna, infatti, non sarebbe stata operata prima di partorire a causa della legge anti-aborto vigente in Polonia. Il feto morto avrebbe portato al deterioramento delle condizioni di salute della donna, alla morte del secondo feto, e infine al suo decesso. L'ospedale nega ogni responsabilità, ma la famiglia di Agnieszka e le associazioni locali ...

