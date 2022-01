Per Mattarella 166 voti. Sono dei grillini terrorizzati. Ecco chi sussurra all’orecchio di Conte (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ottenuto 166 voti. 56 per il pm Nino Di Matteo. Su 981 presenti, gli astenuti Sono stati 441, le schede bianche 261, le nulle 5, i voti dispersi 20. Oltre a Mattarella e Di Matteo, hanno ottenuto voti Manconi 8; Cartabia 6; Draghi 5; Amato 4; Casini 3; Baldini, Belloni e Bersani 2. I parlamentari vicini a Di Maio hanno votato Mattarella Crescono dunque le schede per Sergio Mattarella. Nei conciliaboli in Transatlantico diversi parlamentari ‘dimaiani’, conversando con l’Adnkronos, ammettono di aver votato per il Presidente della Repubblica uscente. A questi si aggiunge il gruppo dei senatori ‘ribelli M5S’, sempre più vicini al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica Sergioha ottenuto 166. 56 per il pm Nino Di Matteo. Su 981 presenti, gli astenutistati 441, le schede bianche 261, le nulle 5, idispersi 20. Oltre ae Di Matteo, hanno ottenutoManconi 8; Cartabia 6; Draghi 5; Amato 4; Casini 3; Baldini, Belloni e Bersani 2. I parlamentari vicini a Di Maio hanno votatoCrescono dunque le schede per Sergio. Nei conciliaboli in Transatlantico diversi parlamentari ‘dimaiani’, conversando con l’Adnkronos, ammettono di aver votato per il Presidente della Repubblica uscente. A questi si aggiunge il gruppo dei senatori ‘ribelli M5S’, sempre più vicini al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ...

