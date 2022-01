Omicron, lo studio su Nature: “Malattia attenuata polmonare attenuata e minore carica virale” (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’ipotesi che Omicron possa essere meno virulenta e letale di Delta trova ulteriore conferma in un recente studio pubblicato il 21 gennaio scorso su Nature a firma di numerosi autori. Gli scienziati – in Usa soprattutto ma anche Giappone e Colombia – hanno messo alla prova la capacità della variante rilevata per la prima volta in Sudafrica e Botswana e ormai diventata dominante nel mondo con l’81,1% dei casi mondiali, di causare infezione e Malattia in topi e criceti. Per gli autori gli esperimenti della rete SAVE/NIAID (la rete collaborativa del programma SARS-CoV-2 Assessment of Viral Evolution (SAVE) dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (NIAID) “dimostrano una Malattia polmonare attenuata nei roditori, che corrisponde ai dati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’ipotesi chepossa essere meno virulenta e letale di Delta trova ulteriore conferma in un recentepubblicato il 21 gennaio scorso sua firma di numerosi autori. Gli scienziati – in Usa soprattutto ma anche Giappone e Colombia – hanno messo alla prova la capacità della variante rilevata per la prima volta in Sudafrica e Botswana e ormai diventata dominante nel mondo con l’81,1% dei casi mondiali, di causare infezione ein topi e criceti. Per gli autori gli esperimenti della rete SAVE/NIAID (la rete collaborativa del programma SARS-CoV-2 Assessment of Viral Evolution (SAVE) dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (NIAID) “dimostrano unanei roditori, che corrisponde ai dati ...

