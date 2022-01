"Non si sollecitano né si rifiutano". Parla Sabino Cassese, la fragorosa conferma: molto più che in corsa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Infinito giallo-Quirinale, dopo quattro voti siamo ancora al nulla di fatto. L'ottimismo di ieri, per ora, è sfumato. Matteo Salvini, però, si dice ancora fiducioso in vista del quinto voto, quello di domani, venerdì 28 gennaio. Sarà la volta buona? Possibile, ma ad ora non sembra affatto una certezza (eufemismo). La giornata di oggi ha segnato la fine della corsa di Pierferdinando Casini, così come sembra essere sorta e subito tramontata la candidatura di Elisabetta Belloni. Boatos Parlamentari, però, danno conto della risalita, nettissima, delle quotazioni di Mario Draghi. Sullo sfondo, restano Giuliano Amato e Sabino Cassese, quest'ultimo che nella serata di mercoledì, per qualche minuto, sembrava essere il "favoritissimo". Poi Sergio Mattarella, che continua a raccogliere sempre più voti ma che sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Infinito giallo-Quirinale, dopo quattro voti siamo ancora al nulla di fatto. L'ottimismo di ieri, per ora, è sfumato. Matteo Salvini, però, si dice ancora fiducioso in vista del quinto voto, quello di domani, venerdì 28 gennaio. Sarà la volta buona? Possibile, ma ad ora non sembra affatto una certezza (eufemismo). La giornata di oggi ha segnato la fine delladi Pierferdinando Casini, così come sembra essere sorta e subito tramontata la candidatura di Elisabetta Belloni. Boatosmentari, però, danno conto della risalita, nettissima, delle quotazioni di Mario Draghi. Sullo sfondo, restano Giuliano Amato e, quest'ultimo che nella serata di mercoledì, per qualche minuto, sembrava essere il "favoritissimo". Poi Sergio Mattarella, che continua a raccogliere sempre più voti ma che sarebbe ...

