“Non è stato difficile…”: occhio Atalanta, arriva la stoccata a Gasperini (Di venerdì 28 gennaio 2022) In questa sessione di calciomercato l’Atalanta ha fatto importanti operazioni sia in entrata che soprattutto in uscita. L’Atalanta di Giampiero Gasperini ha fatto poche operazioni di mercato, ma tutte molto importanti. Da un lato la società nerazzurra ha acquistato Jeremie Boga e dall’altra ha ceduto l’esterno tedesco Robin Gosens, passato in queste ore all’Inter. Una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 28 gennaio 2022) In questa sessione di calciomercato l’ha fatto importanti operazioni sia in entrata che soprattutto in uscita. L’di Giampieroha fatto poche operazioni di mercato, ma tutte molto importanti. Da un lato la società nerazzurra ha acquiJeremie Boga e dall’altra ha ceduto l’esterno tedesco Robin Gosens, passato in queste ore all’Inter. Una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

albertoangela : Questo è stato. Che non sia più. Non dimentichiamo. Mai. #giornatadellamemoria #Ulisse - GuidoDeMartini : ?? NON SI CEDE ?? ?? D. Di fronte a tante limitazioni ha mai pensato di cedere, e di munirsi di tutto ciò che occorre… - ignaziocorrao : “L’istruzione non è memorizzare che Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei. L’istruzione è capire come è stato possib… - __andy93_ : RT @amerigadelsurt: Baroo che sta perdendo consensi da parte dei # J3ru perchè si vuole alleare con Soledad Flash news: è sempre stato dal… - salvatorecozza1 : RT @Fedeshi_: Kulusevski è stato proposto al Milan, Maldini ha riflettuto, ma la Juve non ha ancora aperto al prestito con diritto di risca… -