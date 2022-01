Neobilive e Vitalongum | la startup della salute intestinale spicca il volo | grazie ai migliori probiotici

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Milano 27 gennaio 2022) -, l'azienda italiana che punta al benessere, sta ottenendo grandi consensialla produzione deiin Italia Milano, 27 Gennaio 2022., microbiota, microbioma e disbiosi, sono ormai termini tanto diffusi nel linguaggio comune, quanto abusati. Dando un'occhiata tra gli scaffali di farmacie e supermercati, è facile notare subito una miriade di alimenti e bevande che enfatizzano i benefici deicontenuti al loro interno per laflora batterica. Ma è tutto vero? Come dare al consumatore gli strumenti per capirlo? Come tanti altri concetti simili, isono stati sfruttati per anni e ...