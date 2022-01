Napoli | un club di Premier all’assalto di un big | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Non si ferma il mercato in entrata del Newcastle. Ilinglese, passato di recente nelle mani del fondo saudita Pif (tra i più ricchi al mondo), ha messo nel mirino Victor Osimhen in vista del mercato estivo. Difficile infatti che ilapra a una possibile cessione del nigeriano in questi ultimi giorni di mercato. Calciomercato.com riporta però di come gli intermediari dei Magpies siano già a lavoro per giugno. De Laurentis valuta il giocatore almeno 70-80 milioni di euro, cioè la cifra spesa dallo stesso patron azzurro per portare l’ex Lille all’ombra del Vesuvio. Per queste cifre una trattativa potrebbe partire ma bisognerà vedere la volontà del giocatore, tenendo conto che ilinglese potrebbe non disputare nemmeno laLeague nella prossima stagione. Thomas Cambiaso