Nandez, futuro incerto. Giulini: 'Nessuna offerta ufficiale e vorremmo recuperare i soldi' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sicuramente leggo anche io i nomi delle contropartite , ma non siamo interessati in questo momento'. Leggi su sardiniapost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sicuramente leggo anche io i nomi delle contropartite , ma non siamo interessati in questo momento'.

Advertising

sportal_it : Cagliari, Giulini fa chiarezza sul futuro di Nandez - Enrico_ds27 : @NicolaBalice Morata ha senso tenerlo SOLO se motivato a finire la stagione. Kulusevski ha senso darlo perche onest… - CalcioNews24 : #Giulini sul futuro di #Nandez - girpelliano : Romeo Agresti: 'Non vedo un grande futuro per Kulusevski a Torino con Allegri. Se uscisse Kulu non arriverebbe ness… - ClaraPorta4 : RT @NicolaBalice: (parte 3 - fine) Irrompe il profilo di #Nandez in caso di una cessione oltre quella del gallese (parallelamente il #Cagli… -