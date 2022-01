Myanmar | a un anno dal golpe militare | 1 400 manifestanti uccisi | 11 000 persone arrestate

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Repressione nella ex Birmania, ora. Ina dall'1 febbraio scorso oltre 1.400sono stati, 11.000, più di 8.000 delle quali ancora in carcere, e l'ex ...

'I cinquantacinque milioni di abitanti dinon possono sopportare un ulterioredi silenzio e mancanza d'azione da parte di molti governi del mondo' ha dichiarato Ming Yu Hah, ...La FFI ha riportato la scoperta alla fine dell'scorso. La scimmia è un candidato per essere ... che comprende Thailandia,, Laos, Cambogia e Vietnam, ed è stata una testimonianza della ...A fornire il bilancio dei 12 mesi seguiti al colpo di stato militare dell'1 febbraio 2021 in Myanmar è Amnesty international ...Amnesty international accusa: "A questi dati vanno aggiunti il caos, l'insicurezza economica e la crisi sanitaria che stanno mettendo in pericolo la vita di milioni di persone ...