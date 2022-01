Muriqi lascia la Lazio | affare in chiusura Tutti i dettagli

(Di giovedì 27 gennaio 2022) , l’attaccante vola in Spagna Vedatal Maiorca, la fumata bianca è vicina! Secondo quanto riporta Sky Sport l’operazione potrebbe forse chiudersi già nella giornata di domani. Si lavora a un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Con la cessione dell’attaccante kosovaro si potrà finalmente dare il via al mercato in entrata: Casale e Lasagna i primi nomi sul taccuino di Tare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

