Milano, la partenza del Rally di Montecarlo Storico (Di giovedì 27 gennaio 2022) La XXIV edizione del Rally di Monte Carlo Storico 2022, la piu' importante manifestazione di regolarita' per auto storiche, ha preso il via oggi, 27 gennaio, in via Marina, nel centro di Milano. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) La XXIV edizione deldi Monte Carlo2022, la piu' importante manifestazione di regolarita' per auto storiche, ha preso il via oggi, 27 gennaio, in via Marina, nel centro di. L'...

Advertising

LuisaRagni : RT @PieraBelfanti: #LilianaSegre 13 anni sputacchiata, bistrattata e spinta su un vagone in partenza dalla stazione di Milano, nel gruppo… - Speedliveit : MILANO INAUGURA LA STAGIONE MOTORISTICA CON LA PARTENZA DEL “RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE” - salines_simone : Scaloni positivo al COVID. LAUTI È COSÌ NECESSARIA QUESTA PARTENZA CON L'ARGENTINO? UN BEL WEEK END TRANQUILLO A MILANO NO? - milanomagazine : Milano, la riqualificazione di Via Pacini, Via Ampère e Via Capranica: il nuovo asse verde di zona CittàStudi | Mi… - Cucciolina96251 : RT @Salvo1296_: FrecciaPedullà in partenza dal binario 1 della stazione di Bergamo direzione Milano Centrale ???????? -