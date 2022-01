“Mi serve tempo”: colpo di scena per Jessica Selassié, è arrivato il confronto che tutti stavano aspettando [VIDEO] (Di giovedì 27 gennaio 2022) Jessica e Barù sono arrivati alla resa dei conti: la situazione è palese, il confronto tra loro dissipa ogni dubbio. Jessica Selassiè (fonte instagram)Nella casa del Grande Fratello Vip una relazione in particolare sembra appassionare i milioni di fan del reality: sono Jessica e Barù a popolare i sogni degli spettatori più romantici. L’enologo toscano non si è sinora sbilanciato apertamente, ma in diverse clip riserva alla Princess occhiate inequivocabili e ambigue. Il connubio tra i due ha originato un vero e proprio fandom condiviso, che viaggia su Twitter a suon di hashtag. Il popolo dei social li ha infatti ribattezzati #jerù, e non attendono altro che il fatidico primo bacio. Barù però non sembra intenzionato a coltivare una relazione a favor di telecamere, esponendo la propria sfera privata. Durante una ... Leggi su specialmag (Di giovedì 27 gennaio 2022)e Barù sono arrivati alla resa dei conti: la situazione è palese, iltra loro dissipa ogni dubbio.Selassiè (fonte instagram)Nella casa del Grande Fratello Vip una relazione in particolare sembra appassionare i milioni di fan del reality: sonoe Barù a popolare i sogni degli spettatori più romantici. L’enologo toscano non si è sinora sbilanciato apertamente, ma in diverse clip riserva alla Princess occhiate inequivocabili e ambigue. Il connubio tra i due ha originato un vero e proprio fandom condiviso, che viaggia su Twitter a suon di hashtag. Il popolo dei social li ha infatti ribattezzati #jerù, e non attendono altro che il fatidico primo bacio. Barù però non sembra intenzionato a coltivare una relazione a favor di telecamere, esponendo la propria sfera privata. Durante una ...

