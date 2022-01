Masterchef 11: chi sarà eliminato tra Bruno e Christian? Le anticipazioni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stasera sui nostri teleschermi ritornerà il cooking show più famoso d’Italia: Masterchef 11. Nella scorsa puntata c’eravamo lasciati al Pressure Test in esterna nel quale erano risultati peggiori Bruno e Christian per un piatto di cozze. Questa sera scopriremo chi tra di loro dovrà tornare a casa. sarà il furbetto Bruno o il giovane Christian? Entrambi hanno fatto tanti errori nella prova ed è difficile intuire quale tra i due si possa salvare. Volete sapere chi dovrà lasciare la cucina di Masterchef?BUONANOTTE#MasterchefIt pic.twitter.com/Nxhlplutl8 — Masterchef Italia (@Masterchef it) January 20, 2022 Golden Mistery La puntata di stasera sarà caratterizzata dal ritorno di un elemento molto caro ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stasera sui nostri teleschermi ritornerà il cooking show più famoso d’Italia:11. Nella scorsa puntata c’eravamo lasciati al Pressure Test in esterna nel quale erano risultati peggioriper un piatto di cozze. Questa sera scopriremo chi tra di loro dovrà tornare a casa.il furbettoo il giovane? Entrambi hanno fatto tanti errori nella prova ed è difficile intuire quale tra i due si possa salvare. Volete sapere chi dovrà lasciare la cucina di?BUONANOTTE#It pic.twitter.com/Nxhlplutl8 —Italia (@it) January 20, 2022 Golden Mistery La puntata di staseracaratterizzata dal ritorno di un elemento molto caro ...

Advertising

tuttopuntotv : Masterchef 11: chi sarà eliminato tra Bruno e Christian? Le anticipazioni #MasterChefIt #masterchefitalia… - LOKSTIEL : STASERA MASTERCHEF E VEDIAMO CHI VIENE ELIMINATO SINCERAMENTE SONO IN ANSIA #MasterChefIt - ale_zops : @nomfup Domani c'è Masterchef. Doc si vede su Raiplay e Piazzapulita sull'app di La7, in diretta, per vedere chi sbrocca per primo - macosanesaii : barù e jessica il topo di campagna e il topo di città chi vedeva masterchef ricorda ????#jeru - scrivendodilei : Io -> voglio guardare Masterchef Io -> mi ricordo con chi guardavo Masterchef ?????????? bene sarà per la prossima volta , o vita -