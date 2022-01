Luigi Tenco, altro che elitarismo: lui voleva arrivare a quante più persone possibili (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oggi è il 27 gennaio e ricorrono i 55 anni dalla morte di Luigi Tenco: con pochi altri come con Tenco, però, è necessario parlare della vita, non della morte. La sua figura è avvolta da un’aura di elitarismo e raffinatezza, forse anche a causa del Club Tenco, che da cinquant’anni esatti porta il suo nome (nacque infatti nel 1972) e del conseguente Premio Tenco, che è il principale riconoscimento europeo per la canzone d’autore. Ma Tenco era tutt’altro che elitario, anzi. Nelle interviste dell’epoca dimostrava la chiara voglia di arrivare a più persone possibili. Il suo linguaggio musical-letterario puntava alla scarnificazione della scrittura, alla comprensione immediata della canzone, con armonia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oggi è il 27 gennaio e ricorrono i 55 anni dalla morte di: con pochi altri come con, però, è necessario parlare della vita, non della morte. La sua figura è avvolta da un’aura die raffinatezza, forse anche a causa del Club, che da cinquant’anni esatti porta il suo nome (nacque infatti nel 1972) e del conseguente Premio, che è il principale riconoscimento europeo per la canzone d’autore. Maera tutt’che elitario, anzi. Nelle interviste dell’epoca dimostrava la chiara voglia dia più. Il suo linguaggio musical-letterario puntava alla scarnificazione della scrittura, alla comprensione immediata della canzone, con armonia ...

