L'Ue è preoccupata per la privacy su WhatsApp (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - La Commissione europea e la rete delle autorità nazionali per i consumatori hanno inviato una lettera a WhatsApp per chiedere all'azienda di chiarire le modifiche apportate nel 2021 ai suoi termini di servizio e alla politica sulla privacy e garantire la loro conformità al diritto Ue sulla protezione dei consumatori. È quanto si apprende da una nota della Commissione. "WhatsApp - ha dichiarato il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders - deve garantire che gli utenti comprendano ciò che accettano e come vengono utilizzati i loro dati personali, in particolare quando vengono condivisi con i partner commerciali". "Per questo - ha aggiunto - abbiamo lanciato oggi il dialogo ufficiale" con la lettera dell'esecutivo Ue e "WhatsApp ha tempo fino alla fine di febbraio per rispondere con impegni concreti ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - La Commissione europea e la rete delle autorità nazionali per i consumatori hanno inviato una lettera aper chiedere all'azienda di chiarire le modifiche apportate nel 2021 ai suoi termini di servizio e alla politica sullae garantire la loro conformità al diritto Ue sulla protezione dei consumatori. È quanto si apprende da una nota della Commissione. "- ha dichiarato il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders - deve garantire che gli utenti comprendano ciò che accettano e come vengono utilizzati i loro dati personali, in particolare quando vengono condivisi con i partner commerciali". "Per questo - ha aggiunto - abbiamo lanciato oggi il dialogo ufficiale" con la lettera dell'esecutivo Ue e "ha tempo fino alla fine di febbraio per rispondere con impegni concreti ...

Advertising

vivodicrush : Vorrei essere una ragazzina svenuta per un ciuffo e delle collanine e invece no sono una pagliaccia 21enne preoccup… - fuoripostoluogo : RT @Agenzia_Italia: L'Ue è preoccupata per la #privacy su #WhatsApp - wbfe : @Agenzia_Italia L'ue è preoccupata di non poter controllare whatsapp Della privacy se ne fotte come ha fatto per le app del pass - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'Ue è preoccupata per la #privacy su #WhatsApp - Agenzia_Italia : L'Ue è preoccupata per la #privacy su #WhatsApp -