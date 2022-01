Latina | diceva di abitare in roulotte ma viveva in villa con chili di droga | armi e munizioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 gennaio 2022). Grossi quantitativi dinon immatricolate ea volontà. Un mix micidiale in possesso di una sola persona che ora si trova nei guai dopo essere stato smascherato dagli agenti della squadra mobile. L’uomo si aggirava nei pressi di una farmacia del posto, in atteggiamento non proprio rilassato. Lo hanno dapprima visto per la sua evidente concitazione, poi hanno deciso di seguirlo. Il suo modo di camminare, di agire, era molto sospetto. Per questo gli agenti hanno optato per la perquisizione, ma di certo non si aspettavano quello che hanno poi dovuto constatare in seguito. Leggi anche:, picchiò selvaggiamente un ragazzo: niente bar e locali per 2 anni per un un giovane romin una depandance a ...