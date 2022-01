“Joao Pedro e Luiz Felipe non sono italiani!”: l’accusa! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oltre alla convocazione di Balotelli, un altro aspetto che ha suscitato scalpore e critiche nei confronti del CT è stata la chiamata di due oriundi come Joao Pedro e Luiz Felipe. Alcuni son d’accordo mentre altri non contemplano il fatto di chiamare due giocatori non italiani a tutti gli effetti. Legrottaglie Nazionale Joao PedroUn ex calciatore che ha criticato aspramente la scelta di Roberto Mancini è stato Nicola Legrottaglie, spiegando quelle che sono le sue ragioni. Ecco le parole dell’ex difensore della Juventus :”Conosco Joao Pedro, un bravissimo ragazzo, anche Luiz Felipe sarà sicuramente un bravissimo ragazzo, niente toglie a loro, però su questo argomento io sono ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oltre alla convocazione di Balotelli, un altro aspetto che ha suscitato scalpore e critiche nei confronti del CT è stata la chiamata di due oriundi come. Alcuni son d’accordo mentre altri non contemplano il fatto di chiamare due giocatori non italiani a tutti gli effetti. Legrottaglie NazionaleUn ex calciatore che ha criticato aspramente la scelta di Roberto Mancini è stato Nicola Legrottaglie, spiegando quelle chele sue ragioni. Ecco le parole dell’ex difensore della Juventus :”Conosco, un bravissimo ragazzo, anchesarà sicuramente un bravissimo ragazzo, niente toglie a loro, però su questo argomento io...

sportmediaset : #Italia: Biraghi ha la febbre e lascia il ritiro, primo allenamento con Balotelli e Joao Pedro. #SportMediaset… - stefanodonno75 : SNL SPORT AND NEWS: Balotelli e Joao Pedro in Nazionale: la lista dei ... - AllanODonohue46 : @ItalyProp And Joao Pedro balling at Cagliari - ROI05841958 : @SimoneFalc01 @mrszaccagni Balotelli è nato in Italia e i suoi genitori adottivi sono italiani. Stesso dicasi per K… - helis94 : Ma l'incredibile bellezza di Joao Pedro e Luiz Felipe con la maglia azzurra? -