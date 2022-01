Iran, donne autorizzate ad andare allo stadio per la nazionale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le donne Iraniane sono state autorizzate per la prima volta in tre anni ad assistere a una partita di calcio della nazionale allo stadio di Teheran. "Sono molto felice. Questa è la prima volta che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Leiane sono stateper la prima volta in tre anni ad assistere a una partita di calcio delladi Teheran. "Sono molto felice. Questa è la prima volta che ...

