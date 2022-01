Inter, pronto un doppio colpo per giugno! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Inter scatenata in questa sessione. Per rispondere mediaticamente all’acquisto della Juventus di Dusan Vlahovic, i nerazzurri sono vicinissimi a due grandi calciatori, mancano solo le ufficialità. Si tratta di Gosens dell’Atalanta, acquistato per una cifra vicina ai 25/30 milioni di euro, e un vecchio pupillo di Simone Inzaghi, Felipe Caicedo, che arriverà in prestito dal Genoa fino al termine della stagione. Scamacca Frattesi InterMarotta e Ausilio, però, sono vigili anche su possibili operazioni da fare nel mercato estivo. E, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due sarebbero pronti ad un doppio colpo importante dal Sassuolo. In particolare sono pronti ad investire 60 milioni di euro per Scamacca e Frattesi, due dei giovani italiani più promettenti del panorama calcistico. LEGGI ANCHE: ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022)scatenata in questa sessione. Per rispondere mediaticamente all’acquisto della Juventus di Dusan Vlahovic, i nerazzurri sono vicinissimi a due grandi calciatori, mancano solo le ufficialità. Si tratta di Gosens dell’Atalanta, acquistato per una cifra vicina ai 25/30 milioni di euro, e un vecchio pupillo di Simone Inzaghi, Felipe Caicedo, che arriverà in prestito dal Genoa fino al termine della stagione. Scamacca FrattesiMarotta e Ausilio, però, sono vigili anche su possibili operazioni da fare nel mercato estivo. E, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due sarebbero pronti ad unimportante dal Sassuolo. In particolare sono pronti ad investire 60 milioni di euro per Scamacca e Frattesi, due dei giovani italiani più promettenti del panorama calcistico. LEGGI ANCHE: ...

