Incidente nel Tevere, il figlio di Kim Rossi Stuart finisce nel fiume: l'attore lo salva (Di giovedì 27 gennaio 2022) Brutta avventura, ma con lieto fine, per Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada, in dolce attesa. La coppia passeggiava sul lungoTevere di Roma insieme ai due figli Ettore (4 anni) e Ian (2) quando il più piccolo è scivolato in acqua. Avrebbe potuto finire male se non fosse stata per la prontezza di riflessi dell'attore, che è riuscito a portare in salvo il bambino come racconta il settimanale Diva e Donna. La passeggiata sulle sponde del Tevere stava per finire in tragedia. La dinamica dell'Incidente non è chiara, forse un attimo di distrazione mentre la famiglia stava camminando sulla pista ciclabile. La pavimentazione leggermente ghiacciata potrebbe aver fatto scivolare Ian, che è finito in acqua. Per fortuna Kim è stato fulmineo ed è riuscito a tirare in salvo il bambino ...

