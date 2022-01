Advertising

fisco24_info : In Almaviva nasce ReActive, società per il mondo finance: M. Tripi, puntiamo a leadership,passaggio di crescita imp… -

Ultime Notizie dalla rete : Almaviva nasce

Agenzia ANSA

ReActive, nuova società del gruppoper il mondo Finance. "Puntiamo alla leadership nei settori nei quali operiamo e la costituzione di ReActive segna un passaggio di crescita importante"...LECCE -Lecce4Kids, un'app dedicata ai piccoli residenti curiosi di scoprire i segreti della città e ai piccoli turisti in visita. Realizzata dalla società, nell'ambito del progetto L'...Nasce ReActive, nuova società del gruppo Almaviva per il mondo Finance. "Puntiamo alla leadership nei settori nei quali operiamo e la costituzione di ReActive segna un passaggio di crescita importante ...Un allestimento ispirato al cinema, Jacopo Rivani sul podio dei Pomeriggi Musicali. In scena al Teatro Donizetti venerdì 28 gennaio, alle 20.30 e domenica 30 gennaio, alle 15.30 ...