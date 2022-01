Il primo lockdown ha evitato in Europa 800 decessi (Di giovedì 27 gennaio 2022) – Lo afferma uno studio internazionale pubblicato su Scientific Reports (Nature) che dice che il lockdown del 2020, da febbraio a luglio, non solo ha aiutato a ripulire l’aria, ma ha evitato un gran numero di decessi, 800 in 47 grandi città europee. I calcoli sono stati fatti nell’ambito di una ricerca condotta dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche Copernicus in collaborazione con la Scuola inglese di Igiene e Malattie tropicali. Lo studio invece di limitarsi a confrontare i valori delle diverse condizioni atmosferiche del 2020 con quelli del 2019, ha elaborato modelli matematici comparativi che simulavano i livelli di inquinamento in condizioni di lockdown rispetto a scenari in cui la vita sociale ed economica andava avanti normalmente. Parigi, Londra, Barcellona e Milano sono tra le prime città per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022) – Lo afferma uno studio internazionale pubblicato su Scientific Reports (Nature) che dice che ildel 2020, da febbraio a luglio, non solo ha aiutato a ripulire l’aria, ma haun gran numero di, 800 in 47 grandi città europee. I calcoli sono stati fatti nell’ambito di una ricerca condotta dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche Copernicus in collaborazione con la Scuola inglese di Igiene e Malattie tropicali. Lo studio invece di limitarsi a confrontare i valori delle diverse condizioni atmosferiche del 2020 con quelli del 2019, ha elaborato modelli matematici comparativi che simulavano i livelli di inquinamento in condizioni dirispetto a scenari in cui la vita sociale ed economica andava avanti normalmente. Parigi, Londra, Barcellona e Milano sono tra le prime città per ...

Advertising

me_desaparecido : RT @RafRafse: @Federica989111 Questo video che riprende questo vecchietto napoletano durante il primo lockdown è la testimonianza. I NOSTRI… - linzzsworld : vorrei tornare al primo lockdown quando l’unico problema era imparare il balletto di renegade e savage love - solsikkermv : il primo l’avevo praticamente mezzo scattato durante il primo lockdown a londra …… che tempi a me sembra due secoli fa - Teofilo03992 : RT @Vitt79209263: Ve lo ricordate il primo #lockdown? Vi ricordate che mentre voi stavate chiusi in casa e cantavate dai balconi, questo… - rrita_veneraa : RT @myboyisbeingsus: 'freddie, you're supposed to be on lockdown' 'vanessa....' continuate con il primo suono che vi passa per la testa se… -