Gerusalemme | una tempesta di neve imbianca la città | Video

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Cade lasuche si mostra in questoin una veste insolita e spettacolare. LaSanta, colpita la scorsa notte dalla perturbazione Elpis, appare così ricoperta da oltre 20 centimetri di. Particolarmente suggestive le immagini riprese dall'alto di alcuni dei luoghi più famosi dellacompletamente tinti di bianco. Guarda tutti iBufera diad Istanbul: crolla il tetto di un terminal dell'aeroportoL'ondata di gelo che si è abbattuta sulladi Istanbul continua ...Bufera diin Turchia: animali congelati e persone in difficoltàImmagini scioccanti quelle provenienti da Gaziantep,...

L'edificio rimandava in qualche modo alla basilica del Santo Sepolcro di, punto di riferimento fondamentale per l'architettura religiosa di quel periodo così remoto. Incappella che ......se avesse ucciso l'umanità intera e chiunque avrà vivificatopersona sarà come se avesse dato vita all'umanità intera ". La Sala dei Nomi dello Yad Vashem, il museo dell'Olocausto di, ...La neve copre le strade di Gerusalemme e del centro storico della citta', raggiungendo – secondo il servizio meteorologico - altezze tra i ...La neve regala sempre grandi emozioni. E' successo anche a Gerusalemme dove i cittadini sono accorsi per le strade per immortalare la città Santa imbiancata. Nella tarda serata di mercoledì 26 gennaio ...